أسعار النفط تستقر بعد موجة من الخسائر

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس استقرارا على أسعارها بعد الخسائر التي تكبدتها وسط ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على نحو مخالف للتوقعات في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي والبيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للتوقعات.

وهبط خام برنت الى 59.35 دولارا للبرميل بمقدار 13 سنتا فيما زاد الخام الأميركي خمسة سنتات بمقدار 55.28 دولارا للبرميل بعد أن تراجع 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي مع ازدياد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتواصل ارتفاع مستويات مخزون النفط في الولايات المتحدة إلى انحسار التفاؤل الذي شهدته أسواق الخام في الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية