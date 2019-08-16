“الشرارة” تُعيد تشغيل المحطة (99) بغوط الشعال

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في إعادة تشغيل محطة توزيع الوقود رقم (99) الكائنة في منطقة غوط الشعال بمدينة طرابلس بعد فترة توقف استمرت لمدة أسبوع إثر تعرضها لحريق أتلف مضخات الوقود.

وأوضحت الشرارة أن فرق الصيانة نجحت في تأهيل المحطة للعمل بعد تركيب مضخات جديدة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة من بينها أنابيب الإطفاء.

وكانت شركة الشرارة قد أوضحت أن الحريق الذي نشب بمحطة التوزيع ناتج عن عطب كهربائي حصل بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.

ومن المُتوقع أن تُساهم المحطة رقم (99) في التخفيف من الازدحام الحاصل بمحطات توزيع الوقود بالمنطقة.

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