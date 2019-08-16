اقتصاد

“الشرارة” تُعيد تشغيل المحطة (99) بغوط الشعال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في إعادة تشغيل محطة توزيع الوقود رقم (99) الكائنة في منطقة غوط الشعال بمدينة طرابلس بعد فترة توقف استمرت لمدة أسبوع إثر تعرضها لحريق أتلف مضخات الوقود.

وأوضحت الشرارة أن فرق الصيانة نجحت في تأهيل المحطة للعمل بعد تركيب مضخات جديدة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة من بينها أنابيب الإطفاء.

وكانت شركة الشرارة قد أوضحت أن الحريق الذي نشب بمحطة التوزيع ناتج عن عطب كهربائي حصل بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.

ومن المُتوقع أن تُساهم المحطة رقم (99) في التخفيف من الازدحام الحاصل بمحطات توزيع الوقود بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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