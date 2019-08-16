ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.145 دينار
|4.135 دينار
|اليورو
|4.60 دينار
|4.52 دينار
|الجنية الاسترليني
|4.98 دينار
|4.90 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.67 دينار
|الدينار التونسي
|1.50 دينار
|1.42 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|0.252 دينار
|الدولار الكندي
|2.88 دينار
|2.80 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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