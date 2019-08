أعلنت منظمة الدول المُصدرة للنفط “أوبك”، الجمعة، انخفاض معظم إنتاج النفط في دول (ليبيا- السعودية- إيران- فنزويلا ونيجيريا) في حين زاد في العراق والجزائر.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري:

وفقا للبيانات الأولية، بلغ إنتاج النفط في 14 دولة في أوبك في يوليو كحد وسط 29.61 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.

وأشارت “أوبك” إلى أن إنتاج النفط الإجمالي انخفض في يوليو بمقدار 246 ألف برميل مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 29.609 مليون برميل بسبب السعودية وإيران وفنزويلا وليبيا ونيجيريا.

The post من بينها ليبيا.. «أوبك» تُعلن انخفاض إنتاج النفط في عدة دول appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا