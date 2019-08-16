شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية تستنكر الاتهامات الموجهة لها

استنكرت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في بيان لها الخميس الاتهامات الموجهة لها من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، بفشلها في القيام بالمهام المناطة بها وعدم قدرتها على سحب الكميات المخصصة لها من الوقود.

الشركة اعتبرت أن تلك التصريحات تفتقد للمصداقية والشفافية، وتفتقر إلى الجانب المهني في نقل الحقيقة، مؤكدة على أنها ملتزمة بسحب مخصصاتها اليومية من الوقود وتوزيعها على المحطات التابعة للشركة وتمكين تلك المحطات من العمل بالشكل المطلوب، بالرغم من وجود بعض المختنقات والعراقيل التي تعترض سير عملها، ومن أهمها عجز الشركة عن توفير الوقود بكميات كافية تسد احتياجات المحطات، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جدا، وعدم وجود الحماية اللازمة بالمحطات خاصة عند حدوث الأزمات والازدحامات.

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