اقتصاد

قطارات تونسية جديدة تنقل 250 ألف مسافر يومياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها الرسمية إن تونس استلمت الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية الجديدة لنقل المسافرين على خطوط الشبكة الحديدية السريعة لمدينة تونس الكبرى.

وأضافت الرئاسة أن القطارات الجديدة ستدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر خطوط : النجاح، الطيران- الزهور1، الزهور 2، الحرايرية، بوقطفة- سيدي حسين و خط : السيدة المنوبية، الملاسين، الروضة، باردو، البرطال، منوبة، حي البرتقال، القباعة.

ويعد هذا المشروع بالغ الحيوية في حركة وتنقل المسافرين عبر الأراضي التونسية و سيمكن أكثر من 350 ألف مسافر من التنقل يومياً و باستثمارات تقدر بــ 500 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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