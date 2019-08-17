بعد خمسة سنوات من التوقف .. الحكومة المؤقتة تفتتح مطار سبها الدولي مجدداً

سبها 17 أغسطس 2019 (وال) – أعادت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني إفتتاح مطار سبها الدولي معلنة بذلك انتهاء فصل من فصول معاناة التنقل لسكان المدينة .

وبعد توقف دام لما يقارب من خمس سنوات منذ يناير 2014 عادت الملاحة الجوية أمس الجمعة لمطار سبها الدولي بتدشين أول رحلة قامت بها الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار بنينا بنغازي الدولي .

وكانت الطائرة التي دشنت هذه الرحلة في أجواء احتفالية من خلال رشها بالمياه من طراز ( إيرباص – 320 ) وكان على متنها 93 مسافر بقيادة كابتن طيار عبدالله الطيرة وكابتن طيار محمد الحداد.

وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي ‘ن الطائرة كان على متنها معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش وعدد من المسؤولين بالحكومة، وأعضاء من مجلس النواب أبرزهم على السعيدي، وكان في استقبالهم عميد سبها حامد الخيالي وعدد من أعيان وقيادات المدينة .

وأشرفت الحكومة المؤقتة وجهاز الاستثمار العسكري بالقيادة العامة منذ شهر يناير الماضي على عمليات صيانة مكثفة لمطار سبها بعد ما لحق به من أضرار جسيمة بسبب الحروب التي دارت به طيلة السنوات الماضية لأسباب مختلفة منها وجود فصائل تشادية مسلحة قبل سيطرة الجيش على المدينة ووضع حد لها .

وتتولى حالياً وحدات من القوات المسلحة وقوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة مهام تأمين هذا المطار وتأمينه ليعود بذلك مطار تمنهنت القريب إلى سابق وضعه كمطار عسكري ويكون مطار سبها الدولي هو المنفذ المدني .

ورحبت القيادة العامة التابعة للحكومة الموقتة، بعودة حركة الملاحة الجوية في مطار سبها .

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إن إعادة فتح المطار «جاء بفضل الله أولا، ثم بفضل تضحيات أبطالنا الذين قدموا أعز ما يملكون في مواجهاتهم للعدو، ليعود القانون ويعم الأمن والسلام في المنطقة من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية»، وفق صفحته الرسمية على فيسبوك .

وقال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة إن عملية تدشين المطار جاء تتويجا لأشهر من العمل ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية يقوم بتأمين محيط المطار من الخارج ومديرية الأمن الوطني تؤمنه من الداخل.

أوحيدة أوضح في تصريحات صحفية أن جداول الرحلات الجوية ستنشر بانتظام خلال أسبوع وستكون الرحلات محلية لفترة معينة ومن ثم ستوضع آلية لإعادة الرحلات الدولية. (وال – سبها)

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