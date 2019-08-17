اقتصاد

“اقتصاد المؤقتة” تُرسل شحنة أغذية لنازحي مرزق

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسلت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة شحنة من السلع التموينية الى نازحين بلدية مرزق، بعد إصدار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليمات بذلك بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وقالت وزارة الاقتصاد بصفحتها في “فيسبوك”، إن الشحنة تم تسليمها إلى الهلال الأحمر تراغن تمهيدا لتوزيعها حسب الحصص المقرره عن طريق الوزارة وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة بالمدينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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