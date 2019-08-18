إرسال شحنة من السّلع التّموينية إلي نازحي بلدية مرزق

البيضاء 18 أغسطس 2019 (وال) – قامت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، بإرسال شحنة من السلع التموينية إلى نازحي بلدية مرزق، وذلك من معالي رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني وبالتنسيق مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية .

هذا وقد تم تسليمها للهلال الأحمر تراغن، تمهيدا لتوزيعها حسب الحصص المقررة عن طريق الوزارة وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية. (وال – البيضاء) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال