اقتصاد

إرسال شحنة من السّلع التّموينية إلي نازحي بلدية مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 18 أغسطس 2019 (وال) – قامت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، بإرسال شحنة من السلع التموينية إلى نازحي بلدية مرزق، وذلك من معالي رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني وبالتنسيق مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية .

هذا وقد تم تسليمها للهلال الأحمر تراغن، تمهيدا لتوزيعها حسب الحصص المقررة عن طريق الوزارة وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية. (وال – البيضاء) رس

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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