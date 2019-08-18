تعاونية أوجلة الزراعية تُحدد أسعار التمور

أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية في أوجلة عن أسعار التمور لموسم الجني الحالي حيث حددت الجمعية ثمن صندوق الدقلة بـ5 دنانير.

كما حددت الجمعية سعر التمر الصعيدي بـ4 دنانير ونصف الدينار لصندوق الحشف، وشددت الجمعية في إعلانها للتجار والمزارعين على أهمية الانضباط في تطبيق الأسعار.

يُشار إلى أن ليبيا قد صدّرت شحنات تمور كبيرة منذ مطلع العام الجاي لأكثر من دولة، بينها المغرب وهولندا وأستراليا.

ويُذكر أن إنتاج ليبيا من التمور بلغ نحو 350 ألف طن سنويا، غير أن غياب الاهتمام بهذه الثروة المهمة بات مصدر خطر يهدد بإخراج البلاد من قائمة الدول الشهيرة بوجود النخيل فيها.

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