ترجيح تمديد المهلة الأميركية لـ”هواوي”

قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن الولايات المتحدة من المرجح أن تمدد مهلة تتيح لشركة هواوي الصينية الشراء من شركات أميركية لمدة 90 يوما.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتحدث دونالد ترامب الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد سمحت في مايو الماضي لشركة هواوي بشراء سلع أميركية الصنع عقب أن وضعتها على اللائحة السوداء للحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغّل كثير منهم شبكات في مناطق الأرياف الأميركية.

يذكر أن هذا التمديد يأتي تبعا لتجديد اتفاقا من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين المقبل ليعطي شركة الاتصالات الصينية القدرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية بالإضافة إلى توفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة، فيما لازالت هواوي غير مخولة بشراء مكونات وقطع أميركية جديدة لإنتاج سلع جديدة إلا بتصاريح خاصة.

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