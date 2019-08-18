ليبيا بصدد تصدير 1.2 مليون برميل نفط

قال مصدر ملاحي لقناة 218 إن ناقلة نفط دخلت صباح اليوم الأحد، إلى ميناء البريقة لتشحن 600 ألف برميل من النفط الخام، وستشحن الناقلة ذاتها نفس الكمية غدا من ميناء الزويتينة النفطي على أن يتم تسفيرها يوم الأربعاء وعلى متنها 1.2 مليون برميل من النفط الخام.

وتشهد الموانئ النفطية في منطقة الهلال الأحمر على حركة نشطة دائمة على صعيد تصدير النفط الخام لإيطاليا، من بينها شحنة سابقة في أواخر شهر يوليو الماضي، تمت عن طريق ميناء الزويتينة بكمية قدرها 600 ألف برميل يوميا.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة عمليات الإنتاج والتصدير لتصل إلى أعلى من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

وأعلنت مؤسسة النفط يوم الخميس صرفها 725 مليون دولار على عمليات الاستكشاف والتنقيب على آبار جديدة منذ عام 2018.

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