زليتن.. مصنع إسمنت الاتحاد يعود للعمل

أفاد مراسل قناة 218 في مدينة زليتن باستئناف العمل في مصنع إسمنت الاتحاد صباح اليوم بقوة إنتاجية قدرها 150 سيارة يوميا وسط توقع بارتفاع الإنتاج نحو مستويات الإنتاج السابقة عند 240 سيارة، كما يتوقع مراقبون انخفاض سعر كيس الإسمنت في السوق المحلي.

وكان المصنع توقف عن الإنتاج قبل أسبوعين بهدف تخفيف ساعات طرح الأحمال والتقليل من الاستهلاك العام للكهرباء في بلدية زليتن.

وتعد مدينة زليتن من بين المدن الليبية الأكثر نشاطا في تجارة مواد البناء بأشكالها بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي افتتح في فبراير الماضي خط إنتاج إسمنت جديدا بمصنع الشركة الأهلية للإسمنت تُقدّر قوته الإنتاجية السنوية بمليون طن سنويا.

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