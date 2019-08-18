العراق يرفع إنتاجه من زيت الغاز والبنزين

بعد أن أعاد العراق بناء بعض المصافي، شهد إنتاج زيت الغاز والبنزين المحليين ارتفاعا ملحوظا العام الجاري.

وبحسب وزارة النفط العراقية زاد معدل إنتاج البنزين 2.8 مليون لتر يوميا، حيث وصل إلى 14.3 مليون لتر يوميا من 11.5 مليون لتر تقريبا في المتوسط العام الماضي بزيادة تقدر بنسبة 24 في المئة تقريبا.

وحقق إنتاج زيت الغاز ارتفاعا كبيرا يقدر بـ2.93 مليون برميل يوميا بنسبة تقدر بـ43 في المئة عن عام 2018.

وتأتي هذه الزيادات على الإنتاج في خطط الوزارة لرفع الطاقة الإنتاجية للمصافي في البلاد، وذلك بإضافة وحدات إنتاجية جديدة في مصافي الجنوب والوسط، إلى جانب إعادة إعمار وتأهيل عدد من المصافي التي تعرضت للتخريب والتدمير في المحافظات الشمالية.

وبحسب مسؤولين عراقيين فإن هذه الزيادة من شأنها أن تساعد في تغطية جزء من حاجة المواطنين، بالإضافة إلى تغطية جزء من نواقص قطاع الكهرباء تبعا لتقليل معدلات استيراد المنتجات النفطية مما يسهم في توفير العملة الصعبة على الخزينة الاتحادية.

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