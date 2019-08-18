الدولار يستقر أمام الدينار واليورو يرتفع

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد، أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن بينما سجل اليورو ارتفاعا طفيفا ساهم بدوره بارتفاع سعر الذهب.

وتداول التجار الدولار عند مستوياته في الافتتاح بـ4.13 دنانير، فيما بلغ اليورو 4.56 دينار ليرتفع بمقدار قرش واحد.

أما الذهب عيار 18 كسر فقد ارتفع سعر الغرام وبيع بسوق المشير في طرابلس بـ145 دينارا.

وبيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ74 قرشا لليرة، منخفضة بذلك ما مقداره قرش واحد، أما الجنيه المصري فتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند 24 قرشا للجنيه، بينما بيع الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية 1.44 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية