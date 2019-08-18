الحكومة المؤقتة ترسل شحنة مساعدات لنازحي مرزق

مرزق 18 أغسطس 2019 (وال)- بتعليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني وبالتنسيق مع معالي وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة “فتحية علي حامد” قامت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة بإرسال شحنة من السلع التموينية إلى نازحي بلدية مرزق.

وتم تسليم الشحنة للهلال الأحمر تراغن، تمهيدا لتوزيعها حسب الحصص المقررة عن طريق الوزارة وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية. (وال – مرزق) ع ع

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