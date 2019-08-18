اقتصاد

سطو مسلح في حي الأندلس على مقر دائرة توزيع الكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية أن عناصر مسلحة لمجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون اقتحمت مقر دائرة توزيع حي الأندلس في مدينة طرابلس وأشهرو السلاح على المناوبين.

وأضافت الدائرة في منشورها بأن المجموعة قامت بالسطو على مافي حوزة المناوبين من نقود شخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار.

واستنكرت الشركة العامة للكهرباء هذا الاعتداء الذي يؤثر سلباً –حسب وصفها- على نفوس العاملين وجهودهم التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية. كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بحماية مقار الشركة العامة للكهرباء وعامليها .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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