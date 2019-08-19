ميناء بنغازي يستقبل سفينة محملة بالسيارات قادمة من كوريا الجنوبية

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم الإثنين سفينة (سي هيلينس) قادمة من كوريا الجنوبية وتحمل على متنها نحو 1350 سيارة.

وكان الميناء استقبل يوم الأحد عددا من السفن التجارية، حيث أعلن المتحدث باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، استقبال الميناء لسفينة (أهرام) وعلى متنها 475 حاوية بضائع مختلفة.

كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة بعدد 253 حاوية بضائع مختلفة.

وأفاد الشهيبي، رسو سفن لنقل الإسمنت (دانا تليدر) الوكيل الملاحي شركة المنتظمة للملاحة وعلى متنها 2800 طن من مادة الإسمنت السائب و (ليبتس ستار) الوكيل الملاحي شركة نبتون للملاحة وعلى متنها 11000 طن من مادة الإسمنت السائب.

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