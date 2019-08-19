اقتصاد

شركة الاستثمار الوطني تعقد اجتماعها الدوري

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني أحمد زربيقة مع وزير المالية المفوض وبحكومة الوفاق فرج بومطاري الأحد ميزانية الشركة للسنة المالية 2019 .

وتم خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الشركة بطرابلس خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاستثمار استعراض تقرير المراجع الخارجية للقوائم المالية للسنوات 2013 – 2014- 2015 واعتماد القوائم المالية لهذه الأعوام ونوقش أيضا تعيين المراجع الخارجية للسنوات المالية من 2016 إلى 2018 الى جانب تقديم عرض لتقرير هيئة المراقبة بالشركة واعتمادها وما يستجد من الأعمال بالشركة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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