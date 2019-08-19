“الصحارى” يعلن متطلبات مخصصات أرباب الأسر

طالب مصرف الصحارى كافة العملاء الراغبين في الحصول على مخصصات أرباب الأسر بتوفير المستندات الواردة في منشور مصرف ليبيا المركزي وشدد على أن تتضمن صورة ملونة من بطاقة الفيزا عن العام الماضي وتعبئة النموذج المخصص للبطاقة بما فيه رقم الهاتف المؤكد من شركتي ليبيانا والمدار وصورة عن جواز سفر رب الأسرة والوضع العائلي للمتقدم منوها بأنه لن يتم استقبال المعاملات اعتبارا من يوم العشرين من أغسطس الجاري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية