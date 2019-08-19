اقتصاد

“الصحارى” يعلن متطلبات مخصصات أرباب الأسر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مصرف الصحارى كافة العملاء الراغبين في الحصول على مخصصات أرباب الأسر بتوفير المستندات الواردة في منشور مصرف ليبيا المركزي وشدد على أن تتضمن صورة ملونة من بطاقة الفيزا عن العام الماضي وتعبئة النموذج المخصص للبطاقة بما فيه رقم الهاتف المؤكد من شركتي ليبيانا والمدار وصورة عن جواز سفر رب الأسرة والوضع العائلي للمتقدم منوها بأنه لن يتم استقبال المعاملات اعتبارا من يوم العشرين من أغسطس الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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