ارتفاع إيرادات السياحة في تونس

قفزت إيرادات قطاع السياحة في تونس إلى أكثر من 3 مليارات دينار بنسبة وصلت إلى 44% منذ بداية العام الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بحسب بيانات رسمية.

ويشكل القطاع السياحي في البلاد المصدر الرئيسي لجلب العملة الأجنبية بما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة المتضررة اقتصاديا إلى جانب تعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

ومن جهته أكد البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة خلال الفترة نفسها من عام 2018 كانت في حدود 2.19 مليار دينار وفي السياق ذاته تتوقع تونس أن يصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى 9 ملايين سائح وذلك لأول مرة من خلال حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الوقت الذي استقبلت فيه العام المنصرم 8.3 مليون سائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية