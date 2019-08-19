اقتصاد

ارتفاع إيرادات السياحة في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفزت إيرادات قطاع السياحة في تونس إلى أكثر من 3 مليارات دينار بنسبة وصلت إلى 44% منذ بداية العام الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بحسب بيانات رسمية.

ويشكل القطاع السياحي في البلاد المصدر الرئيسي لجلب العملة الأجنبية بما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة المتضررة اقتصاديا إلى جانب تعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

ومن جهته أكد البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة خلال الفترة نفسها من عام 2018 كانت في حدود 2.19 مليار دينار وفي السياق ذاته تتوقع تونس أن يصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى 9 ملايين سائح وذلك لأول مرة من خلال حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الوقت الذي استقبلت فيه العام المنصرم 8.3 مليون سائح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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