عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج اجتماعها الرابع بديوان وزارة العدل في طرابلس، برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة محمد لملوم، بحضور أعضائها وزير المالية فرج بومطاري، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ومدير المكتب القانوني بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا ومندوب عن ديوان المحاسبة ومستشار المصرف العربي الليبي الخارجي.

واستعرضت اللجنة جدول أعمالها والذي شمل مُناقشة التقرير المقدم من وزير العدل، حول نتائج زيارة الوفد الحكومي الذي زار جمهورية مصر العربية مؤخرا لمتابعة تداعيات الحجز القضائي الموقع على الأصول الليبية في قضية آل حنا.

كما ناقشت اللجنة المُقترح المُقدم من إدارة القضايا بشأن آلية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة ضد الدولة الليبية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فيسبوك.



وخلُص الاجتماع على الاتفاق على أن تلتئم اللجنة الأسبوع المُقبل لمناقشة هذا المقترح غيره من المستجدات بالخصوص.

The post لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج تعقد اجتماعها الرابع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا