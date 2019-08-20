المصارف تبدأ باستقبال طلبات منحة الـ500 دولار

شرعت المصارف التجارية صباح اليوم في فتح باب القبول أمام المواطنين للاستفادة من منحة أرباب الأسر.

وكانت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بقيادة مختار الطويل قد أصدرت قبل نحو أسبوعين منشورا خاطبت فيه المديرين العامين للمصارف توضح فيه آلية صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة خمسمئة دولار للفرد.

وأوضح المنشور أنه يجب على كل رب أسرة يرغب في التقدّم بطلب للحصول على منحة الـ500 دولار أن يمتلك شريحة هاتف جوال مسجلة باسمه ورقمه الوطني لدى شركتي ليبيانا أو المدار.

وكان رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي قد كشف في تصريحات لـ218 أن المصرف وضع خططا لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

وقال السيوي إن المركزي قد أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني، في محاولة منهم لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

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