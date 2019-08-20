معالي وزير الزراعة بالمؤقتة يؤكد رصد مبلغ مالي من مجلس الوزراء لتوفير الأعلاف والتحصينات لمربيي المواشي

شحات 20 أغسطس 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني اجتماع مع السادة منسقي الزراعة ببلديات “قمينس، وأجدابيا، وسلوق، والبيضان” وبعض مربي المواشي بها وإدارتي الإنتاج الحيواني والتخطيط والمتابعة وذلك بمقر الوزارة بشحات.

الاجتماع استهدف بالدرجة الأولى كيفية الاستعداد للموسم القادم من حيث توفير الأعلاف والتحصينات للثروة الحيوانية، ومعالجة الجفاف وقلة المياه التي يعاني منها مربي الإبل وذلك عن طريق صيانة الصهاريج والآبار.

وأكد معالي الوزير أن هناك إجراءات متخذة لتوفير الأعلاف، لافتًا إلى أنه تم رصد مبلغ مالي لتوفير التحصينات من قبل مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم إدارة الانتاج الحيواني والتخطيط والمتابعة، ومنسقي القطاع بالبلديات سالفة الذكر لرصد ومعالجة حالة الجفاف التي تمر بها المنطقة . (وال – شحات) ع ع

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