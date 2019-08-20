دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل جهاز الإمداد الطبي ويشدد على ضرورة توفير الادوية والمستلزمات الطبية

قرنادة 20 أغسطس 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير عمل جهاز الإمداد الطبي وذلك خلال اجتماع برئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمه بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر.

وناقش دولته خلال الاجتماع آلية توريد الأدوية والتطعيمات مشددا على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة المرافق الصحية.

وأكد دولته أنه سبق وأن تم تخصيص مبالغ مالية لغرض شراء الادوية والتطعيمات من قبل مجلس الوزراء.

واستعراض دولته المشاكل التي تختص بذات الشأن وكيفية إيجاد الحلول لها.

وأكد رئيس الجهاز توريد عدة أصناف من الأدوية و التطعيمات، لافتا إلى أنه جاري استلامها من ميناء بنغازي بإجمالي خمس دفعات.

ولفت إلى أنه سيتم استخراج هذه التوريدات من الميناء على مراحل و من ثم سيتم توريدها للمخازن و توزيعها على المستشفيات و المراكز الصحية وفق الآلية المتبعة لجهاز الإمداد لتخفيف معاناة المواطن و خاصة في الادوية ذات التكلفة الباهظة التي تتعلق بالأمراض المزمنة.

ومنح دولته الإذن لصيانة المخازن الخاصة بالأدوية وفق المعايير الدولية المعمول بها في ذات الشأن.(وال – قرنادة) ع ع

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