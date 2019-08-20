دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع مشاريع بلدية الابيار

قرنادة 20 أغسطس 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا بعضو مجلس النواب علي القطراني و رئيس المجلس التسييري لبلدية الابيار محمد عثمان محمد و مجموعة من المسؤولين بالبلدية و بحضور مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء السيد صلاح ماضي و الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي و مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس .

حيث تم استعراض كافة المشروعات التي صدر بحقها الاذن في التعاقد خلال عامين 2017-2018 بالبلدية البالغ قيمتها 53,500,000 د.ل و مستوى الإنجاز بها حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم كافة مدراء مكاتب المشروعات بالوزارات و الهيئات والمؤسسات التي قامت بالتعاقد بتنفيذ تلك المشروعات بالبلدية و ذلك خلال الأسبوع القادم بالوقوف على كافة المشاكل التي تعيق الاستمرارية في تنفيذ بعض المشاريع المتعثرة ووضع الحلول الممكنة لها حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ جملة من المشروعات الهامة و الضرورية للبلدية و التي من خلالها يتم القضاء على مجموعة كبيرة من المختنقات بها مثل الطرق داخل المخططات المعتمدة و الطرق الفرعية حيث تم الموافقة على تنفيذ الدراسة المقدمة لازدواج مدخلي مدينة الابيار (الشرقي و الغربي) بكافة مرافقه و خدماته و كذلك الموافقة على صيانة المدارس البالغ عددها 5 مدارس و هي مدرسة عقبة بن نافع و مدرسة عطية النايض و مدرسة عمر بن عبد العزيز و مدرسة المرحوم علي الشرع بالإضافة الى صيانة المبنى الإداري لمراقبة الخدمات التعليمية و الموافقة أيضا على انشاء قاعة الوطن للمؤتمرات و الندوات بقيمة تقديرية 2,385,000 د.ل و انشاء سور لجامعة الابيار بقيمة 2,000,000 د.ل . (وال – قرنادة) ع ع

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