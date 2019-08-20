اللجنة المكلفة بإعداد الملاك الوظيفي لهيئة الرقابة الإدارية تعقد اجتماعها الأول

بنغازي 20 أغسطس 2019 (وال)- عقدت اللجنة المشكلة من قبل رئيس هيئة الإدارية الاجتماع الأول لها اليوم الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات برئاسة الهيئة.

يشار إلى أن اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم تم تشكيلها بموجب قرار رئيس هيئة الإدارية التابعة لمجلس النواب رقم 170 لسنة 2019م .

حيث تم الاتفاق على تكليف مكتب الموارد البشرية بإعداد موقف بالعاملين باللجنة يشمل جميع البيانات الوظيفية لهم، وأن يقوم كل مدير أدارة بأعداد مقترح باحتياجات الإدارة التابعة له .

وبناء عليه يتم تحديد موعد الاجتماع القادم، على أن تبدأ اللجنة في عملها وفق اللوائح المنظمة. (وال-بنغازي) ع ط

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