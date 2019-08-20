اقتصاد

“الوطنية للنفط” تُرسل شحنة مساعدات لنازحي مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط شحنة مساعدات إغاثية إلى مرزق للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية التي تستهدف العائلات النازحة بسبب الأحداث بالمدينة.

وقالت “الوطنية للنفط” في بيان، الثلاثاء، إن الشحنة التي وصلت الأحد الماضي الى المنطقة احتوت على كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية ومواد إغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.

وأضافت المؤسسة أن شحنة مساعدات تم إرسالها بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة.

وقال مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، إن “الوطنية للنفط” تعمل ما بوسعها لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان مرزق في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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