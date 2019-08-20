“الوطنية للنفط” تُرسل شحنة مساعدات لنازحي مرزق

أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط شحنة مساعدات إغاثية إلى مرزق للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية التي تستهدف العائلات النازحة بسبب الأحداث بالمدينة.

وقالت “الوطنية للنفط” في بيان، الثلاثاء، إن الشحنة التي وصلت الأحد الماضي الى المنطقة احتوت على كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية ومواد إغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.

وأضافت المؤسسة أن شحنة مساعدات تم إرسالها بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة.

وقال مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، إن “الوطنية للنفط” تعمل ما بوسعها لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان مرزق في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية