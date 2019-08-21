برنت يتخطى الـ60 دولارًا

سنغافورة-العنوان

تخطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الـ60 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 0.5 بالمئة عند التسوية يوم الثلاثاء، فيما صعد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.30 دولار للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

المصدر-(رويترز)

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