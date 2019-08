أسعار النفط ترتفع مدفوعةً بتراجع مخزونات الخام في أمريكا

ارتفعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات أمريكية مشجعة، أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

حيث قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 16 أغسطس.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.65 بالمئة أو 39 سنتاً إلى 60.42 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.52 بالمئة أو 29 سنتاً إلى 56.42 دولاراً للبرميل.

