اقتصاد

أسعار النفط ترتفع عقب انخفاض المخزونات الأمريكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء ارتفاعا عقب بيانات كشفت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية أكبر من المتوقع ومن جانبها حدّت المخاوف المستمرة من ركود عالمي المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 60 دولارا للبرميل مرتفعا 33 سنتا وإلى جانبه ارتفع خام الوسيط الأمريكي 17 سنتا مسجلا 56.30 دولارا للبرميل.

الجدير بالذكر أن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس أن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي.

ويعود التفاوت في أسعار النفط الآونة الأخيرة إلى التوترات في الشرق الأوسط عدا عن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وأثرت كل هذه الظروف على النمو الاقتصادي ما أثر بدوره على الطلب على النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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