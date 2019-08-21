أسعار النفط ترتفع عقب انخفاض المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء ارتفاعا عقب بيانات كشفت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية أكبر من المتوقع ومن جانبها حدّت المخاوف المستمرة من ركود عالمي المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 60 دولارا للبرميل مرتفعا 33 سنتا وإلى جانبه ارتفع خام الوسيط الأمريكي 17 سنتا مسجلا 56.30 دولارا للبرميل.

الجدير بالذكر أن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس أن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي.

ويعود التفاوت في أسعار النفط الآونة الأخيرة إلى التوترات في الشرق الأوسط عدا عن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وأثرت كل هذه الظروف على النمو الاقتصادي ما أثر بدوره على الطلب على النفط.

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