اقتصاد

إعادة تشكيل مجلس إدارة “رأس لانوف للنفط”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم تشكيل مجلس إدارة شركة رأس لانوف للنفط والغاز.

ووفق قرار المؤسسة فقد تم اختيار شعبان بسيبسو رئيسا لمجلس الإدارة، فيما كانت العضوية كذلك من عبدالرزاق زريبة، ومحمد عوض، وأحمد سليمان، بالإضافة إلى فرج الفرجاني، وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ القرار من كافة الجهات المعنية.

وكان الإدارات الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عقدت في مايو الماضي اجتماعها الفني الأول مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، نوقش من خلاله الجانب الفني للمشروعات التي ما تزال تحت الإنجاز واستعراض الخطط المنوطة بالفرق الفنية من بينها إعادة تشغيل المجمع الصناعي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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