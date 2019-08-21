ميناء بنغازي البحري يستقبل عددًا من السفن التجارية

بنغازي 21 أغسطس 2019 (وال) – استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم الأربعاء، عدد من السفن التجارية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات “هانسا” الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحي، قد رست صباح اليوم الأربعاء، وعلى متنها عدد 245 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وكذلك سفينة نقل الحبوب “سيرا” الوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22500 طن من حبوب القمح.

وأشار الشهيبي، إلى أن هناك عدد من السفن قد الانتظار، منها السفينة (لونا أف) الحمولة 255 حاوية بضائع، والسفينة “كنت شيب ماكس” الحمولة211 حاوية بضائع، السفينة “جودي ألاماك” الحمولة 27500 طن من حبوب القمح، والسفينة “مراكي” الحمولة 25200 طن من حبوب القمح، والسفينة “كابت أبيدا” الحمولة 6000 طن من حبوب القمح. (وال-بنغازي) ع ط

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