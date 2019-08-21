الخليج العربي يتّفق مع مجلس التّحكيم والتّوفيق على عديد الأنشطة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي “محمد بن شتوان” مع رئيس مجلس التّحكيم والتوفيق “نجيب البرعصي”، وعضو مجلس التّحكيم والتّوفيق، التّابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المستشار “صلاح محمود العمروني” قرار مجلس إدارة الغرفة رقم 8 لسنة 2019م، بشأن تفعيل مجلس التحكم والتوفيق، واستعراض أهداف واختصاصات مجالس التّحكيم والتوفيق، وأهدافه في مجال فضّ المنازعات التّجارية المحلية والدولية .

وجاء هذا خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر شركه الخليج العربي للنفط في بنغازي.

كما ناقش الحضور آليات والخطط المقدمة من مجلس التّحكيم والتوفيق في تعزيز ثقافة القضاء البديل ومدى دوره في معالجه وفض القضايا والخلافات على الصعيدين المحلي والدولي .

هذا واتفق المجتمعون على عقد سلسة من ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية، التي من شأنها التعريف بسياسات ونظم التحكيم والتوفيق، وكذلك نقل الخبرات وتبادل التجارب الحديثة في هذا المجال.

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