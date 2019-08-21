وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة ترسل شحنة من السلع إلى بلدية ترهونة

ترهونة 21 أغسطس 2019 (وال) – قام صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة بناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني بأرسال شحنة من السلع التموينية الأساسية إلى بلدية ترهونة .

ووصلت صباح هذا اليوم عددًا من الشاحنات تقل سلع تموينية مختلفة إلى بلدية ترهونة ليتم توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة والتي ستقوم بتوزيعها في الأيام القليلة القادمة . (وال – ترهونة) ع ع

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