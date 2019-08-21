“تعقيدات المركزي” تُربك أهالي غدامس

أربكت التعقيدات الجديدة التي أقرها المصرف المركزي بخصوص آلية صرف منحة أرباب الأسر المواطنين في مدينة غدامس.

ويشهد هذه الأيام مكتب السجل المدني في غدامس حركة غير مسبوقة وذلك طلبا لاستخراج شهادة الوضع العائلي ووثيقة الرقم الوطني المعتمدة، والأمر الذي شغل بال المواطنين هو عدم ربط أرقامهم الوطنية بشفرة المدار مما يستدعي استخراج شفرات جديدة بمكتب البريد العام أو الذهاب لوكيل شركة المدار بالمدينة.

وما زاد الطين بلة هو عدم قدرة الوكيل بربط الشفرات بالأرقام الوطنية، وفي حالة استخراج شفرة جديدة يتطلب الأمر الحضور الشخصي والتصوير والانتظار لإكمال الإجراءات، ناهيك عن البطء الشديد وانقطاع الكهرباء وضعف المنظومة.

ويستعجل جميع أهالي غدامس في إكمال الإجراءات المطلوبة ليتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم من النقد الأجنبي، وهذه الإجراءات أو الآلية الجديدة لصرف منحة أرباب الأسر أجبرت كبار السن والنساء والمقعدين إلى التوجه إلى مكتب البريد دون النظر لظروفهم ومعاناتهم.

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