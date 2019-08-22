مناقشة أزمة ارتفاع اسعار غاز الطهي بمدينة اجدابيا

اجدابيا 22 اغسطس 2019 (وال ) – عقد اجتماع في ديوان بلدية اجدابيا أمس الأربعاء , يترأسه عميد بلدية اجدابيا السيد امبارك المنفي و بحضور رئيس فرع الحرس البلدي اجدابيا العقيد حمد بوسدرة .

اتفق من خلال الاجتماع على ان يتم مصادرة اي مركبة آلية او شاحنة تدخل لمدينة اجدابيا بدون ترخيص للمدينة ، و يمنع بيع اسطوانات الغاز على الارصفة والساحات والمحلات بدون ترخيص .

اضافة الي انه ستتم سحب التراخيص ومحاسبة اي مدير مستودع يقوم ببيع اسطوانات الغاز لتجار سوق السوداء بالمدينة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

يشار الي ان عميد البلدية قام أول أمس الثلاثاء بإرسال بريد عاجل لرئيس الحرس البلدي للاتخاذ المخالفات والإجراءات اللازمة لحل هذا الازمة مما يسهل علي المواطن حاجاته الأساسية (وال –اجدابيا )رس

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