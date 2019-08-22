إدارة شركه الخليج العربي للنفط تناقش آليات و الخطط المقدمة من مجلس التحكيم

بنغازي 22 اغسطس 2019 (وال )-عقد في مقر شركه الخليج العربي للنفط بنغازي أمس الاربعاء , اجتماع موسع بين رئيس مجلس إدارة شركه الخليج العربي المهندس محمد بن شتوان والساده رئيس مجلس التحكيم والتوفيق الدكتور نجيب البرعصي وعضو مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والمستشار صلاح محمود العمروني.

ونوقش خلال الاجتماع قرار مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي رقم 8 لسنة 2019 بشأن تفعيل مجلس التحكيم والتوفيق , واستعراض أهداف واختصاصات مجالس التحكيم والتوفيق وأهدافها في مجال فض المنازعات التجارية المحلية والدولية .

اضافة الي مناقشه آليات و الخطط المقدمة من مجلس التحكيم والتوفيق في تعزيز ثقافه القضاء البديل ومدي دوره في معالجه وفض القضايا والمنازعات على الصعيدين المحلي والدولي .

واتفق على عقد سلسه من لقاءات العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي من شأنها التعريف بسياسات ونظم التحكيم والتوفيق وكذلك نقل الخبرات وتبادل التجارب الحديثة في هذا المجال.

وفي الحتام قدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الإدارة وكافه العاملين بالشركة نظير جهودهم المبذولة في دعم القوات المسلحة العربية الليبية وبلديه بنغازي وكافات المؤسسات والأجهزة والقطاعات العامة والخاصة من أجل النهوض والرقي بالوطن.(وال- بنغازي ) رس

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