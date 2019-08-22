السراج ومسؤولون يتفقون على دعم قطاع النفط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع عدد من

المسؤولين على تحديد ميزانية اعتبارية لبدء المؤسسة الوطنية للنفط في الاستثمار

النفطي؛ كي تتمكن من رفع الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

جاء الاتفاق عقب اجتماع السراج مع وزير التخطيط الطاهر

الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،

ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك،

ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتناول الاجتماع الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ خطط؛

لتطويره بشكل فعال؛ ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد

الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع

التنمية والإعمار بمختلف مناطق ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

كان قد صرح في أكثر من مناسبة بأن المؤسسة تسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي للبلاد

من النفط.

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