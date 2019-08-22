دخول الوحدة الثالثة من محطة اوباري للعمل

شركة الكهرباء: دخول الوحدة الثالثة من محطة أوباري للعمل على الشبكة العامة بقدرة 130 ميغاوات
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قناة 218 الليبية
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