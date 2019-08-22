اقتصاد

تقلّص مكاسب النفط بسبب “مخاوف تباطؤ النمو”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقلّصت مكاسب النفط اليوم الخميس بعد تراجع أسعاره بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يضغط بدوره على الطلب فضلا عن زيادة مخزونات المنتجات الأمريكية في الولايات المتّحدة بشكل فاق التّوقّعات.

وفي جلسة افتتاح اليوم سجّل خام القياس العالمي برنت 60.14 دولارا للبرميل منخفضا 16 سنتا فيما هبط الخام الأمريكي بمقدار 10 سنتات مسجّلا 55.58 دولارا للبرميل .
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 55.58 دولارا للبرميل ويشار إلى أنّ النزاع التّجاري بين أمريكا والصين ما زال يشكّل القلق الأكبر للمستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط.

ومن جهتها أكّدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكيّة سابقا أنّ مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقّع الأسبوع الماضي في ظلّ تراجع مخزونات الخام وسط رفع المصافي للإنتاج.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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