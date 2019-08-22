تقلّص مكاسب النفط بسبب “مخاوف تباطؤ النمو”

تقلّصت مكاسب النفط اليوم الخميس بعد تراجع أسعاره بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يضغط بدوره على الطلب فضلا عن زيادة مخزونات المنتجات الأمريكية في الولايات المتّحدة بشكل فاق التّوقّعات.

وفي جلسة افتتاح اليوم سجّل خام القياس العالمي برنت 60.14 دولارا للبرميل منخفضا 16 سنتا فيما هبط الخام الأمريكي بمقدار 10 سنتات مسجّلا 55.58 دولارا للبرميل .

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 55.58 دولارا للبرميل ويشار إلى أنّ النزاع التّجاري بين أمريكا والصين ما زال يشكّل القلق الأكبر للمستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط.

ومن جهتها أكّدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكيّة سابقا أنّ مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقّع الأسبوع الماضي في ظلّ تراجع مخزونات الخام وسط رفع المصافي للإنتاج.

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