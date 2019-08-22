الزويتينة يستعد لتصدير شحنة نفط إلى إيطاليا

قال مصدر ملاحي لـ218 اليوم إن ناقلة النفط M.T.ANDROKLIS دخلت صباح اليوم لميناء الزويتينة النفطي استعدادا لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام لدولة إيطاليا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد صرح في وقت سابق أن إيطاليا تعد شريكا تقليديا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من حيث عمليات التصدير أو تطوير أعمال الحقول والموانئ النفطية.

وأشار ذات المصدر إلى أن ناقلة المحروقات التحدي دخلت صباح اليوم إلى ميناء الزويتينة لشحن كمية غير معلنة من الغاز الطبيعي يتوقع ذهابها لميناء مدينة بنغازي في إطار عمل شركة البريقة لتوفير عاز الطهي لكافة المدن.

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