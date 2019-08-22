اقتصاد

الزويتينة يستعد لتصدير شحنة نفط إلى إيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر ملاحي لـ218 اليوم إن ناقلة النفط M.T.ANDROKLIS دخلت صباح اليوم لميناء الزويتينة النفطي استعدادا لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام لدولة إيطاليا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد صرح في وقت سابق أن إيطاليا تعد شريكا تقليديا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من حيث عمليات التصدير أو تطوير أعمال الحقول والموانئ النفطية.

وأشار ذات المصدر إلى أن ناقلة المحروقات التحدي دخلت صباح اليوم إلى ميناء الزويتينة لشحن كمية غير معلنة من الغاز الطبيعي يتوقع ذهابها لميناء مدينة بنغازي في إطار عمل شركة البريقة لتوفير عاز الطهي لكافة المدن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك