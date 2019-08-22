معالي وزير الصحة يتابع الأعمال المناطه بهيئة تنمية الجبل الأخضر

شحات 22 أغسطس 2019 (وال) – عقد اجتماع مشترك بين معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الجبل الأخضر بمقر وزارة ببلدية شحات .

واطلع معالي وزير الزراعة خلال الاجتماع على سير عمل الهيئة ومتابعة الأعمال المنجزة بها، كما تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من المشروعات مثل صيانة عدد (17) بئر جوفي وحفر (8) أخرى .

وناقش معالي الوزير مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الجبل الأخضر إنشاء مزرعتين ارشاديتين بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء . (وال – شحات) ع ع

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