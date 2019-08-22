الخطوط الليبية تعلن تخفيض أسعار التذاكر

إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، تخفيض أسعار تذاكرها اعتبارا من الخميس الموافق 22/8/2019، ولم تكشف الشركة الأسعار الجديدة.

وقالت إدارة الشركة بصفحتها في “فيسوك” إن تخفيض أسعار تذاكرها يأتي حرصا منها على مراعاة ظروف زبائنها وتخفيف الأعباء عن المواطن.

وكان مدير المكتب الإعلامي بالخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، قال في تصريح خاص لقناة “218”، مطلع الشهر الحالي، إن إدارة الخطوط قررت خفض أسعار التذاكر على كافة الوجهات بنسبة 7 بالمائة.

وأضف قنيوة أن قرار الخفض جاء تماشيا مع قرار خفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163 بالمائة بدلا من 183 بالمائة تنفيذا لتعليمات المصرف المركزي في طرابلس.

وكانت مصلحة الطيران أصدرت قرارا في أبريل الماضي يقضي بتخفيض أسعار تذاكر شركتي الخطوط الليبية والأفريقية، على العديد من الوجهات الخارجية.

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