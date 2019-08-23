وصول 17 مليون دينار لمصارف بني وليد

أعلن المجلس التسييري لبلدية بني وليد، أمس الخميس، عن وصول سيولة نقدية إلى مصارف المدينة خصصها المصرف المركزي بمدينة البيضاء.

وبحسب ما ورد في إعلان المجلس على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل فيسبوك فإن قيمة السيولة النقدية بلغت 17 مليون دينار خصص منها 12 مليونا ونصف المليون دينار لثلاثة فروع لمصرف الجمهورية وهي: الجمهورية بني وليد بقيمة قدرها 5 ملايين دينار وفرع سوف الجين بقيمة 5 ملايين دينار وفرع تنيناي بقيمة مليونين ونصف.

وخصص مصرف ليبيا المركزي في البيضاء 5 ملايين دينار لمصرف الأهلي فرع سوف الجين، وبحسب المجلس التسييري للمدينة فمن المنتظر أن تصل 5 ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني.

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