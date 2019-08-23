اقتصاد

وصول 17 مليون دينار لمصارف بني وليد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس التسييري لبلدية بني وليد، أمس الخميس، عن وصول سيولة نقدية إلى مصارف المدينة خصصها المصرف المركزي بمدينة البيضاء.

وبحسب ما ورد في إعلان المجلس على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل فيسبوك فإن قيمة السيولة النقدية بلغت 17 مليون دينار خصص منها 12 مليونا ونصف المليون دينار لثلاثة فروع لمصرف الجمهورية وهي: الجمهورية بني وليد بقيمة قدرها 5 ملايين دينار وفرع سوف الجين بقيمة 5 ملايين دينار وفرع تنيناي بقيمة مليونين ونصف.

وخصص مصرف ليبيا المركزي في البيضاء 5 ملايين دينار لمصرف الأهلي فرع سوف الجين، وبحسب المجلس التسييري للمدينة فمن المنتظر أن تصل 5 ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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