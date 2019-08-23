الوطنية للنفط تُطالب الرئاسي برفع مرتبات القطاع

تقرير 218

بعد أيام قليلة من موافقة المجلس الرئاسي على رفع مرتبات قطاع الصحة جددت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة في بيان صادر عنها، طلبها من المجلس الرئاسي بتنفيذ القرار القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط الصادر في أكتوبر من العام 2013 ورفض تنفيذه من قبل الحكومة وقتها بسبب عدم استقرار إيرادات النفط إثر إغلاق إبراهيم الجضران الموانئ النفطية.

وأشار بيان المؤسسة إلى لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الأسبوع المقبل لبحث آلية لدراسة تنفيذ قرار الزيادة.

من جانبه صرح صنع الله للمكتب الإعلامي للمؤسسة أن التشاور مع الرئاسي ما زال مستمرا حول ضرورة الحصول على ميزانية تشغيلية لضمان تطوير البنية التحتية ما يعني تحقيق عائدات أكبر بعد الرفع من مستوى الإنتاج وشدد صنع الله في تصريحه على أهمية تنفيذ الزيادة للعاملين الذين يبلغ عددهم 65 ألف عامل نجحوا في تحقيق فائض في الميزانية العامة حتى نهاية يوليو قدرها مليارا و400 ألف دولار.

من جهتهم طالب العاملون في قطاع النفط بالموانئ والحقول النفطية بضرورة تطبيق القرار ورفع قيمة المرتبات أسوة بباقي موظفي الدولة في أقرب وقت، بالمقابل قال مراقبون للشأن الاقتصادي المحلي إن عمليات الرفع في الأجور للعاملين في القطاع العام لا تأتي بمصلحة الخزانة العامة، وإن التوسع في الإنفاق الاستهلاكي سيرفع من قيمة إجمالي المرتبات من أصل الترتيبات المالية المقررة للعام الجاري ما سيفقد الدينار جزءا من قيمته ويؤدي لتراجع مخصصات التنمية حيث بلغت أكثر من 58% لأول سبعة شهور، بقيمة 13.8 مليارا دينار.

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