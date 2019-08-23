الوطنية للنفط والرئاسي يبحثان زيادة رواتب العاملين بالقطاع

اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الجمعة، مع رئيس المجلس الرئاسي، على بحث آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% بحضور وزارة المالية الأسبوع القادم.

وأشار صنع الله، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة، إلى أن المطالبة جاءت من أجل تأكيد أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، موضحا أن المؤسسة حققت فائضا في الميزانية بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار هذا العام وحده.

وشدد صنع الله على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط، والتزام المؤسسة بزيادة عائدات النفط الوطنية، مؤكدا أهمية حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية تشغيلية واستثمارية إضافية من أجل رفع الإنتاج وزيادة العوائد المالية.

وأعرب السراج، من جهته، عن تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه، والجهود التي يبذلها العاملون في القطاع، في ظل الظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قدمت، ديسمبر الماضي، ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية، وتضمنت طلب تنفيذ زيادة الأجور بنسبة 67% لجميع عاملي قطاع النفط والغاز وفقا لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر لعام 2013.

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