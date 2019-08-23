تطورات جديدة في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

تطفو قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي إلى السطح مجددا فالمصرفي الفرنسي من أصول جيبوتية وهيب ناصر بات من المستهدفين في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المفترض للحملة الانتخابية عام 2007 للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ويعد ناصر أحد أعضاء الدائرة التي كانت تحوم حول رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر جوهري، الشخصية الرئيسية في التحقيق ، وبحسب موقع “ميديابارت” الفرنسي الإخباري فإن ناصر أدين بتهمة التواطؤ في أعمال فساد ورشوة، والتغطية عليها والتغطية على تهرب ضريبي والتواطؤ في اختلاس أموال عمومية.

ووجهت هذه التهم إلى الناصر في أعقاب استجواب في جيبوتي بحضور قاضي التحقيق الفرنسي سيرج تورنير.

وتكرر ظهور اسم وهيب ناصر في هذا التحقيق الذي فتح عام 2013 للتحقق من الاتهامات التي أطلقتها شخصيات رفيعة في نظام القذافي وتوجيه الاتهام أيضا إلى ساركوزي.

ملف شائك وطويل ولكن تبقى الحقائق مخفية حتى هذه اللحظة فهل سنشهد تغيرات في الأيام القادمة في هذه القضية.

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