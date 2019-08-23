“تجاري” ترهونة يباشر بإتمام إجراءات “منح الأسر”

يواصل المصرف التجاري فرع ترهونة إصدار بطاقات أرباب الأسر للنقد الأجنبي وسط رضى المواطنين عن التنظيم الذي تشرف عليه إدارة الفرع.

ويغطي المصرف التجاري فرع ترهونة المنطقة الممتدة من طرابلس إلى الخمس وباقي مدن الداخل كما يستقبل زبائن من المدن المجاورة.

ويعاني المصرف التجاري ترهونة – كغيره من المصارف – من إشكالية التزاحم الكبير في المصرف، ما جعل المواطن يطالب بزيادة عدد الشبابيك للحد من ظاهرة الازدحام والطوابير أمام المصرف.

وتسعى إدارة المصرف من جانبها جاهدة لتسهيل وتسريع التعامل مع المواطنين رغم قلة عدد الكادر الوظيفية بالمصرف، لتسهيل استخراج بطاقات أرباب الأسر من النقد الأجنبي .

وطرحت تساؤلات عديدة من المواطنين بعد منشور مصرف ليبيا المركزي الصادر في الخامس من أغسطس الجاري والمتعلق بضوابط صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار لكل فرد.

ودارت التساؤلات حول ضرورة توفير رقم هاتف مسجل باسم المتقدم ورقمه الوطني من مقدمي الخدمة في ليبيا شركتي ليبيانا والمدار، ومدى إمكانية تقديم شركات الاتصالات الخدمة للمواطنين وسط انقطاع دائم للكهرباء في هذه الفترة واستياء عام من جودة الخدمات المرتبطة بالشبكة العامة وخدمات الانترنت والبنية التحتية للمصارف ما أثر على خدمة توقف المنظومات المصرفية في الكثير من المرات.

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