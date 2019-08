أمريكا تفرض رسوماً جُمركية على كافة البضائع الصينية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة عن رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%.

حيث قال أن الرسوم التي من المقرر أن تبدأ في أيلول على باقي البضائع الصينية والتي تبلغ قيمتها 300 مليار سترتفع أيضاً من 10% إلى 15%.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، رداً على إعلان الصين، صباح الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال ترامب في تغريداته:

“ما كان يبنغي على الصين فرض رسوم جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار”.

وتابع:

“بدءاً من أكتوبر البضائع والمنتجات القادمة من الصين التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والتي نفرض عليها حالياً رسوم جمركية بنسبة 25% ستصبح 30%”.

وأضاف:

“إضافة إلى ذلك، باقي البضائع والمنتجات المستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار والتي كنا سنفرض عليها رسوماً بدءا من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح الآن 15%، شكراً على اهتمامكم بهذا الأمر”.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق الجمعة شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين، إلى البحث عن بدائل رداً على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

